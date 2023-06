(SZ) Früher, als die Dinge noch wohlgeordnet waren, war nicht nur die Jugend viel, viel besser als heute. Auch die Alten kannten ihren Platz. Gleich mit den Ruhestandsbezügen kehrte Frieden in ihre Seelen ein, und sie befassten sich fortan ausschließlich mit Dingen, wie sie für ihre Lebensphase von jeher richtig und angemessen sind. Sie belehrten ihre dankbar lauschenden Kinder, wie die Enkel richtig zu erziehen seien, damit nicht verwöhnte Muttersöhnchen und -töchterchen aus ihnen würden, die alles bestreiten außer ihrem Lebensunterhalt. Sie schlenderten lässig zur alten Firma, alle paar Tage nur, man will sich ja nicht aufdrängen, und gaben ihren Nachfolgern die ersehnten Ratschläge, wie der Laden hier zu laufen habe. Manchmal, man wird eben nicht jünger, riefen sie bei Sohn oder Tochter im Büro an und reagierten ein wenig verstimmt, wenn sie hörten, dass das tägliche Abteilungsleitermeeting leider nicht der allergünstigste Moment sei, um sich anzuhören, was Tante Herta im Spessart sich wieder mal herausgenommen habe, die alte Schlange.