Luke Littler gewinnt mit traumwandlerischer Sicherheit Dart-Turniere, ist nun aber bereits zum vierten Mal durch die Führerscheinprüfung gefallen. Wie ungleich die Gaben doch verteilt sind.

(SZ) Das Leben als englischer Bogenschütze im Mittelalter war recht angenehm. Man musste nicht unmittelbar an die Front, sondern beschoss die Gegner, in der Regel die Franzosen, aus 200 Metern Entfernung. Die von den Langbogen abgeschossenen Pfeile erzielten verheerende Wirkung, sie konnten Rüstungen durchschlagen. In den Kampfpausen wachsten und ölten die Schützen ihre Bogen, dazu tranken sie zweimal gebrautes Bier, das stärker ist als einmal gebrautes Bier, alles war gut. Schießen, ölen, trinken. Als es sich aber begab, dass der Hundertjährige Krieg ausbrach, waren die Bogenschützen einerseits immer in Bereitschaft, andererseits gab es der Kampfpausen so viele wie noch nie. Niemand kämpft 100 Jahre lang ununterbrochen durch. Einmal wurde es den Bogenschützen daher so langweilig, dass sie ihre Pfeile auf Handspannenlänge kürzten und auf eine mit Ringen bemalte Baumscheibe warfen. Dazu tranken sie wie gehabt zweimal gebrautes Bier. Englands Nationalsport war geboren.