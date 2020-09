Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat eine Schließung der Grenzen nach Polen und Litauen angekündigt. Zudem versetze er die Armee in Alarmbereitschaft, sagte er am Donnerstag bei einem Frauenforum. "Wir sind gezwungen, Truppen von den Straßen abzuziehen, die Armee in Alarmbereitschaft zu versetzen und die Staatsgrenzen nach Westen zu schließen, hauptsächlich die nach Litauen und Polen", sagte er. Die Grenze zur Ukraine werde verstärkt werden. Ob sich das Grenzregime auch zu Lettland ändern soll, ist unklar, Lukaschenko erwähnte das EU-Nachbarland und Nato-Mitglied nicht.

In Belarus hat es seit der Präsidentschaftswahl vom 9. August kontinuierlich große Proteste gegeben. Nach offiziellen Angaben wurde Lukaschenko wiedergewählt, doch die Opposition spricht von Wahlfälschung. Auch die EU erkennt das Wahlergebnis nicht an. Die Grenzschließungen und die Alarmbereitschaft folgten auf die Behauptung Lukaschenkos, dass der Westen die Proteste antreibe.

"Ich möchte nicht, dass mein Land im Krieg ist. Zudem möchte ich nicht, dass Belarus und Polen, Litauen sich in ein Theater militärischer Einsätze verwandeln, wo unsere Probleme nicht gelöst werden", sagte Lukaschenko.

Zu den Menschen in den drei Nachbarländern sagte der belarussische Präsident bei einem Frauenforum: "Stoppt Eure verstandslosen Politiker, lasst sie keinen Krieg entfesseln." In Litauen und der Ukraine werden derzeit Militärmanöver mit Nato-Truppen abgehalten. Parallel dazu trainiert die belarussische Armee mit russischen Streitkräften im Westen von Belarus an der EU-Grenze. Dieses Manöver wird Lukaschenko zufolge nun verlängert. Angesichts der aktuellen Situation werde es eine zweite Phase geben, sagte er. Ursprünglich sollte die Übung Freitag nächster Woche beendet sein.

Opposition stellt Liste zusammen von gewalttätigen Polizisten

An der südlichen Staatsgrenze hängen derzeit Hunderte ultraorthodoxe jüdische Pilger fest, die wegen eines in Kiew verhängten Einreisestopps nicht in die Ukraine einreisen dürfen. Sie wollten am jüdischen Neujahrsfest zum Grab des Rabbi Nachman pilgern.

Swetlana Tichanowskaja, die wichtigste Oppositionskandidatin bei der Wahl, sagte derweil, Aktivisten stellten eine Liste von Polizisten zusammen, die mutmaßlich an Gewalt an Protestierenden beteiligt gewesen seien.