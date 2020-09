Die "Fridays for Future"-Frontfrau über Massenproteste in Corona-Zeiten, zivilen Ungehorsam und die merkwürdigen Erwartungen an Klimaschützer.

Von Michael Bauchmüller und Henrike Roßbach

Ein Jahr ist es her, da waren die "Fridays for Future" auf dem Höhepunkt. Hunderttausende Schülerinnen und Schüler waren in Deutschland auf den Straßen, Millionen demonstrierten weltweit für mehr Klimaschutz. In Berlin tagte das Klimakabinett, in New York riefen die Vereinten Nationen zur Sondersitzung. Luisa Neubauer gilt als eine der Frontfrauen der Bewegung. Und allein das hat ihr Leben massiv verändert.