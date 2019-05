29. Mai 2019, 14:09 Uhr Italien Fünf-Sterne-Chef Di Maio lässt über sich abstimmen

Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio will die Parteianhänger über seine Zukunft abstimmen lassen.

Nach dem Debakel bei der Europawahl in Italien will der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, die Parteianhänger über seine Zukunft abstimmen lassen.

Die Abstimmung über ihn als Parteichef soll am Donnerstag auf einer Internetplattform stattfinden.

In Italien stellt der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, nach den Einbußen bei der Europawahl die Vertrauensfrage. "Ich bin nie vor meinen Pflichten davongelaufen. Wenn es etwas in der Bewegung zu ändern gibt, dann machen wir es", scheibt der Vize-Regierungschef auf dem Sterne-Blog. Die Abstimmung über ihn als Parteichef soll am Donnerstag auf der Internetplattform Rousseau stattfinden. "Ihr habt das Wort."

Die populistischen Fünf Sterne bilden seit einem Jahr gemeinsam mit der rechten Lega von Matteo Salvini eine Koalition. Allerdings kamen sie bei der Europawahl am Sonntag nur noch auf etwa 17 Prozent - im Vergleich zu etwa 32 bei der Parlamentswahl vor einem Jahr. Die Lega legte hingegen deutlich zu.

Lega-Chef Salvini tritt seit der Wahl immer offensiver auf, verspricht Steuersenkungen und fordert ein Treffen der Europäischen Union, um die Haushaltsregeln zu ändern. Di Maio ist wie Salvini auch Vize-Regierungschef und außerdem Industrie- und Arbeitsminister.

Der einflussreiche Fünf-Sterne-Senator Gianluigi Paragone kritisierte Di Maio. Dieser habe zu viel Macht in der Partei und bekleide zu viele Rollen in der Regierung. "Wenn Sie sich wie ein Superman verhalten wollen, müssen Sie beweisen, dass Sie wirklich einer sind", sagte er der Zeitung Corriere della Sera.

Di Maio schreibt auf dem Blog: "Ich möchte die Stimme der Bürger hören, die mich vor ein paar Jahren zum politischen Führer gewählt haben." Er habe "das Recht zu wissen, was Sie von meinen Aktionen halten".