Die Schweiz und Österreich wollen bei dem von Deutschland initiierten europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield mitmachen. Die Verteidigungsministerinnen Viola Amherd für die Schweiz und Klaudia Tanner für Österreich unterzeichneten am Freitag in Bern eine Absichtserklärung bei einem Treffen mit ihrem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius (SPD). Österreich und die Schweiz sehen in der Teilnahme an dem Projekt, das eine vertiefte Zusammenarbeit mit europäischen Nato-Staaten bedeutet, keine Abkehr von ihrer Neutralität.