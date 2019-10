In einer Erklärung haben die Bürgermeister aus 35 großen Städten ein stärkeres Engagement im Kampf gegen Luftverschmutzung versprochen. Innerhalb von zwei Jahren sollen sich die Städte "ehrgeizige Ziele zur Verringerung der Verschmutzung setzen, die den nationalen Verpflichtungen entsprechen oder diese übersteigen", teilten die Veranstalter zum Abschluss der Bürgermeisterkonferenz C40 World Mayors Summit am Donnerstag mit. Unter den Städten befinden sich auch Berlin und Heidelberg. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt zehn Mikrogramm Feinstaub mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Sollte es den Städten gelingen, den Anteil an Feinstaub dieser Größe 2,5 auf dieses Niveau zu senken, könnten so bis zu 40 000 Todesfälle vermieden werden. Zu den 35 Städten zählen europäische Metropolen wie Barcelona, Kopenhagen, London, Paris und Stockholm, aber auch Los Angeles und Washington D.C. in den USA.