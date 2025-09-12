Die Nato startet nach den mutmaßlich vorsätzlichen Luftraumverletzungen durch Russland eine neue Militäroperation zum Schutz der Ostflanke. Das teilte Generalsekretär Mark Rutte in einer Pressekonferenz mit dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Alexus Grynkewich, mit. Bei der Operation „Eastern Sentry“ (etwa: Wächter des Ostens) sollen zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten eingesetzt werden. Mehrere Nato-Staaten wie Deutschland hatten zuvor bereits zusätzliche Mittel zugesagt. So stellt die Bundeswehr künftig vier statt nur zwei Kampfjets für bewaffnete Schutzflüge über Polen bereit. Am Mittwoch flogen fast 20 russische Drohnen in den Luftraum Polens. Mehrere von ihnen wurden abgeschossen.