Vier Wochen nach Beginn der Luftbrücke zur Rückholung von Deutschen, die wegen der weltweiten Corona-Krise im Ausland gestrandet waren, ist die Aktion nach Angaben des Auswärtigen Amtes weitgehend abgeschlossen. Etwa 225 000 Reisende seien aus mehr als 60 Ländern zurückgebracht worden, hieß es am Dienstag. 60 000 Passagiere wurden dabei mit 235 vom Auswärtigen Amt gecharterten Sonderflügen befördert, weil keine regulären Flugverbindungen mehr bestanden. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass die Zahl der Personen, die noch auf eine Möglichkeit zur Heimkehr nach Deutschland warten, im "mittleren vierstelligen" Bereich liegt.

Dabei handelt es sich vielfach um besonders schwierige Fälle. So harren nach Schätzung von Betroffenen noch etwa 300 Bundesbürger und Menschen mit Lebensmittelpunkt in Deutschland in Pakistan aus. "Unter den noch Gestrandeten sind wohl mehrere Personen, denen die nötigen Medikamente ausgegangen sind oder in wenigen Tagen ausgehen, welche in Pakistan nicht erhältlich sind", heißt es in einem Schreiben an Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Ein 60-jähriger Offenbacher sei vor wenigen Tagen nach einem Herzinfarkt gestorben. Nach bislang zwei Rückholflügen aus Pakistan mit 625 Passagieren plant das Auswärtige Amt nach eigenen Angaben derzeit keine weiteren Flüge aus dem Land. Kritik, nicht alle Betroffenen seien bei den Flügen berücksichtigt worden, wies das Amt zurück. "Mit den Flügen konnten alle in Pakistan gestrandeten Reisenden nach Deutschland zurückkehren, die zu diesem Zeitpunkt ausreisen wollten", hieß es. Die deutschen Vertretungen stünden aber bereit, "um Betroffene vor Ort zu unterstützen und pragmatische Lösungen für eine sichere Rückkehr nach Deutschland zu finden". Das geschehe auch "in enger Zusammenarbeit mit den EU-Partnern vor Ort". Mehrere Betroffene klagten in E-Mails, dass sie von der deutschen Botschaft in Islamabad keine Hilfe erhielten. Viele der Menschen stünden unter starkem Stress wegen der Ungewissheit. Sie befürchteten überdies den Verlust ihrer Arbeitsplätze in Deutschland, sagte Najeeb Ahmed, der die Berichte der in Pakistan Gestrandeten sammelt und selbst mit dem zweiten Rückholflug nach Deutschland zurückgereist war, der Süddeutschen Zeitung. An Maas appellierte er, die "physische und psychische Gesundheit von 300 Bundesbürgern und ihren Familienangehörigen" nicht länger zu gefährden.