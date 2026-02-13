Mit Kranzniederlegungen und einer Menschenkette hat Dresden am Freitag an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und die Zerstörung der Stadt erinnert. Traditionell war am frühen Abend wieder eine Menschenkette um die Altstadt geplant, zu der etwa 10000 Menschen erwartet wurden. Dresden war zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 von britischen und US-amerikanischen Bombern aus der Luft angegriffen worden. Dabei starben etwa 25000 Menschen. Stadt und Zivilgesellschaft gestalten jedes Jahr am 13. Februar einen Gedenktag. In der Frauenkirche wurde auch an die Stadt Coventry in Großbritannien erinnert. Die Dresdner Partnerstadt wurde durch deutsche Luftangriffe am 14. November 1940 verheerend zerstört.