Mit den saudisch-amerikanischen Attacken auf proiranische Kräfte im Irak droht sich der Krieg am Persischen Golf zum offenen Regionalkonflikt auszuweiten. Eine Fortsetzung wird mit jedem Tag risikoreicher – für die Angreifer.

Gemeinsame Luftschläge der USA und Saudi-Arabiens gegen proiranische Milizen im Irak zeigen, wie schnell sich der Krieg am Persischen Golf zum offenen Regionalkonflikt ausweiten könnte. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Bombardements mehrere Tage lang hatte ruhen lassen, flammte der Konflikt mit den saudisch-amerikanischen Attacken gegen die Milizen wieder auf. Vorausgegangen waren Drohnenangriffe gegen die saudische Ölindustrie.