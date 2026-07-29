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Amerikanisch-saudische LuftschlägeWas die Angriffe auf Milizen im Irak bedeuten

Lesezeit: 3 Min.

Bei den Luftangriffen der USA und Saudi-Arabiens am 29. Juli auf Irak sollen mindestens 20 proiranische Milizionäre getötet worden sein – Szenerie in Diyala .
Bei den Luftangriffen der USA und Saudi-Arabiens am 29. Juli auf Irak sollen mindestens 20 proiranische Milizionäre getötet worden sein – Szenerie in Diyala . YOUNIS AL-BAYATI/AFP

Mit den saudisch-amerikanischen Attacken auf proiranische Kräfte im Irak droht sich der Krieg am Persischen Golf zum offenen Regionalkonflikt auszuweiten. Eine Fortsetzung wird mit jedem Tag risikoreicher – für die Angreifer.

Von Tomas Avenarius, Berlin

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Gemeinsame Luftschläge der USA und Saudi-Arabiens gegen proiranische Milizen im Irak zeigen, wie schnell sich der Krieg am Persischen Golf zum offenen Regionalkonflikt ausweiten könnte. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Bombardements mehrere Tage lang hatte ruhen lassen, flammte der Konflikt mit den saudisch-amerikanischen Attacken gegen die Milizen wieder auf. Vorausgegangen waren Drohnenangriffe gegen die saudische Ölindustrie.

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