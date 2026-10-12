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SudanMehr als 70 Goldsucher bei Luftangriffen getötet

Lesezeit: 3 Min.

Ein Goldsucher mit Detektor im Sudan. Das Land ist reich an diesem Edelmetall, aber die Einnahmen aus dem Schmuggel befeuern auch den Krieg zwischen den verfeindeten Armeen.
Ein Goldsucher mit Detektor im Sudan. Das Land ist reich an diesem Edelmetall, aber die Einnahmen aus dem Schmuggel befeuern auch den Krieg zwischen den verfeindeten Armeen.
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Die ägyptische Luftwaffe soll Raketen auf ein Minengebiet an der Grenze zu Sudan abgefeuert haben. Kairo aber schweigt. Was hinter dem Militärschlag stecken könnte.

Von Arne Perras

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Das Hala’ib-Dreieck ist ein teils gebirgiges, teils sandiges Wüstengebiet, dessen Ausläufer an das Rote Meer grenzen. Es liegt im Grenzgebiet zwischen Ägypten und dem Sudan, aber wem es gehört, ist zwischen beiden Staaten nie abschließend geklärt worden. Jetzt hat es dort offenbar einen schweren tödlichen Luftangriff gegeben, wie sudanesische Menschenrechtler am Wochenende berichteten. Bei mutmaßlichen Militärschlägen der ägyptischen Luftwaffe sollen Dutzende Menschen getötet worden sein.

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