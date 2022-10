Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger, Berlin

Während Russland die Ukraine mit Raketenangriffen überzieht, haben die großen westlichen Industrienationen dem Land ungebrochenen Beistand zugesichert. "Wir werden unsere finanzielle, humanitäre, militärische, diplomatische und rechtliche Unterstützung fortsetzen und entschlossen an der Seite der Ukraine stehen, so lange es nötig ist", hieß es in einer Erklärung der G-7-Staaten nach einer von Bundeskanzler Olaf Scholz einberufenen Videoschalte am Dienstag. "Wir werden Präsident Putin und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen", heißt es darin weiter mit Blick auf den Kremlchef.