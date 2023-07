Die Schweiz will unter einen gemeinsamen europäischen Luftabwehrschirm schlüpfen. "Die Schweiz möchte sich an der European Sky Shield Initiative beteiligen und eine Absichtserklärung soll in Bern unterzeichnet werden", teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Kritiker halten dieses Vorhaben für unvereinbar mit der Neutralität des Landes. Die European Sky Shield Initiative (ESSI) wurde von Deutschland angestoßen. Damit soll die europäische Luftverteidigung gestärkt werden. Nach Angaben der deutschen Regierung wollen bislang 18 europäische Staaten an ESSI teilnehmen. Das Vorhaben soll die Kosten für die Länder zu senken, indem sie die Beschaffung von Luft- und Raketenabwehrsystemen wie dem Patriot-Raketensystem koordinieren. Zudem soll es die Zusammenarbeit bei Ausbildung, Wartung und Logistik ermöglichen.