Von Jana Stegemann und Christian Wernicke

Schon im Dunkeln stehen sie sich seit den frühen Morgenstunden im strömenden Regen auf beiden Seiten eines Erdwalls gegenüber: Klimaaktivisten und Polizisten. Während viele Besetzer noch letzte Vorkehrungen treffen, warten die Polizisten ab, beobachten die Situation. Gudula Frieling, Stadträtin für die Grünen in Dortmund, ist außer sich, sie schreit vom Erdwall herunter: "Was tun wir unseren Kindern damit an? Wieso wird so was noch erlaubt?"