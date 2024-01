Von Christoph Koopmann und Christian Wernicke, Aachen

Am Ende sind es doch wieder üble Bilder, die durch die Republik geistern: Demonstranten, die Polizisten attackieren. Beamte, die mit Schlagstöcken und Pfefferspray in die Menge stürmen. Die Großdemonstration am 14. Januar 2023 eskaliert, obwohl die Räumung des Örtchens Lützerath da schon drei Tage lang weitgehend ohne Zwischenfälle läuft. Dirk Weinspach hat den Einsatz als Aachener Polizeichef koordiniert - ausgerechnet er, ein Grüner, der sich selbst als Klimaschützer versteht - aber im Namen des Rechts gegen Umwelt-Demonstranten vorging. Inzwischen ist der 64-Jährige im Ruhestand. Was lässt sich aus Lützerath lernen für den Umgang mit Klimaprotesten?