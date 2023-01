Die Klimaaktivistin will am Samstag in das rheinische Braunkohledorf kommen. Die Polizei räumt seit dem Morgen das dortige Protestcamp, dabei gibt es zum Teil heftige Auseinandersetzungen.

Von Katja Guttmann, Philipp Saul und Jana Stegemann, Lützerath

Die Räumung des nordrhein-westfälischen Dorfes Lützerath, das dem Braunkohletagebau weichen soll, läuft seit Mittwochmorgen. Mittlerweile sind keine Aktivisten mehr am Boden, sondern nur noch auf den Holzkonstruktionen in der Höhe - den aus einer Säule bestehenden Monopods oder dreibeinigen Tripods. Einige Klimaschützer haben sich außerdem in den Häusern verschanzt.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat angekündigt, am Samstag an einer Demonstration in Lützerath teilnehmen zu wollen. Sie war schon einmal im September 2021 dorthin gereist - einen Tag vor der damaligen Bundestagswahl. Bereits für Donnerstag haben sich eine Reihe weiterer Personen angesagt: Etwa Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Vertreter der Umweltorganisation Greenpeace sowie Wissenschaftler und Prominente, die sich solidarisch mit den Zielen der Demonstranten zeigen wollen. Etwa 200 Künstlerinnen und Künstler haben am Mittwoch einen offenen Brief verfasst, in dem sie einen Stopp der Räumung von Lützerrath sowie eine Neubewertung der Verträge zwischen RWE und dem Land Nordrhein-Westfalen fordern. Unter den Unterzeichnern sind etwa die Schauspielerin Katja Riemann, der Schauspieler Armin Rohde, der Pianist Igor Levit sowie der Sänger Sebastian Krumbiegel (Die Prinzen).

"Ihr räumt, wir kommen. Noch steht das Dorf, und vor allem ist die Kohle unter Lützerath noch unter dem Boden. Solange sie da liegt, können jederzeit neue Verhandlungen aufgenommen werden", sagte Neubauer.

Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung halten Lützerath seit etwa zwei Jahren besetzt und wollen verhindern, dass der Energiekonzern RWE unter dem Dorf Braunkohle abbaggert. Sie versuchen, eine Räumung zu verhindern und lieferten sich zum Teil gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Vizekanzler Robert Habeck hat die Räumung verteidigt und zu Gewaltverzicht aufgerufen. "Die leergezogene Siedlung Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol", sagte der Grünen-Politiker. Es dürfe keine Gewalt geben. "Diese Grenze darf nicht überschritten werden."

Detailansicht öffnen Ein Klimaaktivist sitzt im besetzten Braunkohleort Lützerath auf einem Holzpfahl. (Foto: Oliver Berg/dpa)

Nach Angaben eines Polizeisprechers hat sich die Lage stabilisiert. Die Einsatzkräfte hätten den gesamten Bereich abgesperrt, niemand komme mehr unbefugt hinein. Arbeiter von RWE haben mittlerweile begonnen, das Gebiet rund um den Braunkohleort einzuzäunen. Der Zaun soll etwa 1,5 Kilometer lang werden und das betriebseigene Baustellengelände markieren. Die Polizei betonte, der Zaun diene nicht dazu, Demonstranten auf dem Gelände von Lützerath einzuschließen. In den kommenden Wochen sollen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung abgerissen werden. Auch Bäume und Sträucher werden entfernt. Außerdem hat die Polizei das Ortsschild von Lützerath abgesägt. Weil sich unter den Besetzern auch Familien mit kleinen Kindern befinden, appellierten die Einsatzkräfte auf Twitter, die Kinder in Sicherheit zu bringen.

Steine, Pyrotechnik und Molotow-Cocktails fliegen auf Polizeibeamte

Am Morgen, als die Räumung begann, sind mehrere Hundert Polizisten in Richtung des Protestcamps vorgerückt. Immer wieder räumten sie dabei Hindernisse beiseite. Aktivisten hatten sich hinter Barrikaden verschanzt, die Stimmung war teilweise massiv aufgeheizt. Von Seiten mancher Protestierender gab es Beleidigungen gegen Einsatzkräfte sowie Gerangel zwischen beiden Parteien.

Aus dem Fenster eines Hauses flogen einzelne Flaschen auf Polizisten. Aktivisten warfen von Dächern aus Steine auf die Einsatzkräfte. Böllergeräusche waren zu hören. Von der Polizei hieß es, es seien Steine und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Auch Molotow-Cocktails seien zum Einsatz gekommen. Auf Fotos und Videos waren Rauchschwaden zu sehen. In einer Aufnahme wurde ein Brandsatz in Richtung von Polizisten geschleudert, wenig später brannte dort eine Barrikade.

Einige Protestierende saßen am Boden und bearbeiten ihre Fingerkuppen mit Sekundenkleber, Nadel und Glitzer: Das soll dem Zweck dienen, dass die Polizei für mehrere Tage keine Fingerabdrücke nehmen kann.

Die Mehrzahl der Klimaschützerinnen und Klimaschützer demonstrierte friedlich, auch jene, die sich auf den Mono- und Tripods platziert hatten. Für die Polizei bedeutet es zwar einigen Aufwand, sie von dort herunterzuholen, die Aktivisten leisten dabei aber oft keinen aktiven, gewalttätigen Widerstand. Einige friedliche Aktivisten seien angesichts der vorrückenden Polizei zurückgewichen. Sie riefen demnach immer wieder "Wir sind friedlich, was seid ihr?" und forderten die Beamten auf, sich den Protesten anzuschließen.

Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach hatte vor Beginn der Räumung gesagt, die Einsatzkräfte seien gut vorbereitet und verfolgten eine deeskalierende Strategie. Allerdings sei ihm klar, dass es unter den Protestierenden eine kleine Gruppe gebe, die gewaltbereit sei. Weinspach sagte, die Polizei stelle sich auf einen Einsatz von vier Wochen Dauer ein. Er rechne damit, dass die Klimaaktivisten vielfältig Widerstand leisten werden.