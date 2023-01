Von Jana Stegemann und Christian Wernicke, Lützerath

Am Tag nach der großen Eskalation ist Indigo Drau entschlossener denn je. Die Klimakämpferin sitzt am Sonntagmorgen vor Mikrofonen auf einer Holzbank auf einer Wiese, die Aktivisten haben zur Pressekonferenz in ihr "Ausweichcamp" geladen, 3,4 Kilometer von Lützerath entfernt. Drau hat eine Wollmütze über ihre Locken gezogen und schreit gegen den starken Wind an: "Wir sind wütender, wir sind entschlossener, und wir sind mehr geworden. Wir werden euch nicht mehr in Ruhe lassen. Lützi lebt, überall!"