In dem Braunkohle-Dorf halten sich noch ein paar Dutzend Aktivisten auf - zwei davon angeblich in einem Tunnel. Sie seien entschlossen, sich anzuketten, sobald versucht werde, sie herauszuholen, sagt eine Sprecherin. Auch vor RWE in Essen wird demonstriert.

Von Oliver Klasen

Bereits am Freitagmorgen, als die Polizei Zahlen zum Einsatz in Lützerath mitteilt, klingt es nach einer Erfolgsmeldung: Es sei eine vergleichsweise ruhige Nacht gewesen, außerdem hätten am Donnerstag mehr als 300 Aktivistinnen und Aktivisten den Ort freiwillig verlassen.

Auf vier Wochen Räumungseinsatz, so hatte Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach Anfang der Woche gesagt, stelle man sich ein, man rechne damit, dass die Aktivisten "vielfältig Widerstand leisteten". Nun deutet sich am Freitagmittag an, dass die Räumung doch schneller abgeschlossen sein könnte als erwartet. Nach Darstellung der Polizei hat die Räumung des letzten Gebäudes in Lützerath begonnen.

Von den ursprünglich mehreren Hundert Klimaaktivisten halten sich nur noch einige Dutzend auf dem Gelände auf. Sie halten in Baumhäusern, auf Dächern und in zwischen Bäumen gespannten Netzen die Stellung. Die Einsatzkräfte müssen sie mit großem Aufwand einzeln aus ihrer Position entfernen und wegtragen.

Besonders kompliziert dürfte das bei zwei Demonstranten werden, die sich in einem unterirdischen Tunnel aufhalten. Die beiden seien entschlossen, sich anzuketten, sobald versucht werde, sie herauszuholen, sagt eine Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt". Das Technische Hilfswerk hat in der Nacht versucht, die Aktivisten herauszuholen, den Einsatz aber später beendet. Wann ein neuer Versuch unternommen wird, ist noch unklar. Nach Angaben von "Lützerath lebt" halten sich die beiden Aktivisten in etwas mehr als vier Metern Tiefe auf. Es gebe ein "Belüftungssystem".

Lützerath soll abgerissen werden, damit der Energiekonzern RWE die darunter liegende Kohle abbaggern kann. Dies sei zur Aufrechterhaltung der Energiesicherheit dringend nötig, argumentieren RWE und die nordrhein-westfälische Landesregierung. Die Aktivsten bestreiten das unter Hinweis auf Studien. Demnach würde die Kohle aus dem derzeitigen Tagebau ausreichen.

Von der Mauer eines verlassenen Hofes in Lützerath entfernen Arbeiter am Freitagvormittag auch ein Transparent mit der Aufschrift "1,5°C heißt: Lützerath bleibt!". Es ist nur ein kleines Detail der Räumungsarbeiten, aber eines mit Symbolwirkung. Denn das weithin sichtbare gelbe Transparent war seit Jahren im Hintergrund vieler Protestaktionen zu sehen gewesen. Auch die Baumfällarbeiten rund um das Dorf, das nun Betriebsgelände des RWE-Konzerns ist, werden fortgesetzt.

Detailansicht öffnen Die Räumung ist für die Polizei mit großem Aufwand verbunden. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Elf Polizisten hätten sich bei der Räumung ohne Fremdeinwirkung verletzt, heißt es am Morgen vom Aachener Polizeipräsidium. Zwei davon konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Fünf Polizisten wurden den Angaben zufolge durch Fremdeinwirkung verletzt, blieben aber weiter im Einsatz.

Von etwa 70 Personen sei die Identität festgestellt worden, gegen sechs Menschen seien Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung gestellt worden. Seit Einsatzbeginn hätten Richter drei Menschen in Langzeitgewahrsam geschickt, heißt es. Zwei von ihnen seien daraus wieder entlassen worden, nachdem sie ihre Personalien preisgegeben hätten.

Aktivisten ketten sich am Tor der RWE-Zentrale fest

Unterdessen setzten sich die Solidaritätsproteste an anderen Orten auch am Freitag fort: Vor der RWE-Konzernzentrale in Essen protestierten Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" mit einer Sitzblockade. Drei von ihnen ketteten sich nach Angaben eines Aktivistensprechers mit Fahrradschlössern an einem Rolltor fest. Man wolle die Aktion in Essen fortsetzen, bis die Räumung von Lützerath abgebrochen werde. RWE manipuliere die deutsche Öffentlichkeit und Politik seit vielen Jahren mit falschen Zahlen.

Detailansicht öffnen Klimaaktivistinnen und -aktivisten vor der RWE-Zentrale in Düsseldorf. (Foto: Roberto Pfeil/dpa)

Ein RWE-Sprecher wollte sich zu der Aktion nicht äußern. Ein Sprecher der Polizei Essen sagte, die Aktion mache ein Passieren der Einfahrt derzeit unmöglich. Die Aktivisten hätten die Worte "Lützerath bleibt" auf den Boden gesprüht; auch eine Hauswand sei besprüht worden. Die Polizei gehe dem Verdacht der Sachbeschädigung nach und prüfe, ob ein Verstoß gegen das Versammlungsrecht vorliege, da die Demonstration nicht angemeldet worden sei.