Seite an Seite mit Extremisten

Nach der Räumung von Lützerath mahnt der Verfassungsschutz: Linksextreme hätten den Protest unterwandert. Fridays for Future und das Aktionsbündnis "Lützerath lebt" weichen aus. Die Sicherheitsbehörden haben die Klimabewegung genau im Blick.

Von Christoph Koopmann

Detailansicht öffnen Unter die gut 15 000 Demonstranten bei Lützerath sollen sich 300 bis 400 Gewaltbereite gemischt haben, sagen Sicherheitsbehörden. (Foto: Christoph Hardt/Imago)

Was von Lützerath bleiben wird, ist einerseits nur ein Loch in der Erde. Das Dorf im Rheinland ist seit dem vorvergangenen Wochenende geräumt, die Protestcamps aufgelöst, damit RWE den Braunkohletagebau Garzweiler II ausbauen kann. Was von Lützerath aber andererseits bleiben wird, sind die Bilder: Zehntausende, die sich bei Mistwetter der Räumung entgegenstellten, mit Sprechchören, Bannern und einer Abraumhalde voll Wut. Sehr viele friedliche Klimabewegte. Vorne dabei: die Fridays-for-Future-Aktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer.