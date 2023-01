Wenn es an der Basis brodelt

Im erbitterten Streit der Grünen um Deutschlands Beteiligung am Kriegseinsatz im Kosovo wurde Joschka Fischer 1999 von einem Farbbeutel verletzt.

Von Peter Fahrenholz, München

Als vor wenigen Tagen die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, selber Grünen-Mitglied, im Streit um Lützerath in der Talkshow von Anne Will aufeinandertrafen, konnte man nicht den Eindruck haben, dass hier zwei Vertreterinnen des gleichen politischen Lagers zusammensaßen. Während Lang um Verständnis für den Kompromiss um Lützerath warb, ließ Neubauer wenig Zweifel daran, dass sie die Entscheidung für den Bruch grüner Wahlversprechen und Verrat an den eigenen Idealen hält.