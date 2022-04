Am Rand des Tagebaus Garzweiler haben am Samstag mehr als 2000 Menschen gegen den Abbau von Braunkohle demonstriert. Der Protest fand statt in dem weitgehend verlassenen Örtchen Lützerath, einem Ortsteil von Erkelenz, in der Nähe der Abbaukante des Tagebaus im Rheinischen Revier. Die meist jungen Demonstranten hielten Transparente hoch wie "Alle Dörfer bleiben", "Lützi bleibt" oder "Stoppt Braunkohle". Als Zeichen des Protestes trugen sie gelbe Kreuze. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf. In der weitgehend verlassenen Ortschaft Lützerath hat der letzte dort lebende Landwirt vor Kurzem seinen Grund an die Tagebaubetreiberin RWE verkauft. Er hatte ohne Erfolg gegen die vorzeitige Inanspruchnahme seines Geländes für den nahen Bergbau geklagt.