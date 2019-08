Er galt als richtiger Waffennarr, der Leiharbeiter Markus H., 43. Als die Polizei im Juli seine Kasseler Wohnung durchsuchte, entdeckte sie Dutzende Waffen. Nicht nur bei ihm stand die Polizei vor der Tür, auch bei Stephan E., dem mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke waren die Beamten schon gewesen, und auch beim dritten im Bunde, Elmar J., 64 Jahre alt. Insgesamt 46 Waffen sammelten die Beamten bei den drei Verdächtigen ein, eine Ermittlungsaktion mitten in der rechtsextremen Szene. Aber die meisten fanden sie bei Markus H.

Schon 2015 war eine Richterin in Kassel misstrauisch gewesen, sie hatte beim hessischen Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) nachgefragt: Ob man denn Markus H. nicht davon abhalten könne, legal an eine Waffenerlaubnis zu kommen? Aber obwohl Markus H. bis zuletzt in der Neonazi-Szene aktiv war, obwohl er bis zuletzt auf Rechtsrock-Konzerte ging, wie inzwischen die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft ergeben haben, und obwohl H. auch immer wieder auf Demonstrationen ging, bei denen er das Banner der Neonazi-Kameradschaft "Freier Widerstand Kassel" zur Schau trug, lautete die schriftliche Antwort des Verfassungsschutzes am 9. Februar 2015: Nein. Es lägen aus den vergangenen fünf Jahren keine Erkenntnisse vor.

Markus H. konnte eine Waffenerlaubnis nicht verweigert werden

Laut dem Waffengesetz hat der Verfassungsschutz die Aufgabe, Extremisten von Waffen fernzuhalten. Er soll sich einmischen, wenn einer eine Waffenerlaubnis beantragt. Bei einer "mittleren zweistelligen" Anzahl von Extremisten habe das LfV dies seit 2012 auch erfolgreich getan, teilt das Wiesbadener Innenministerium auf Nachfrage mit. Ausgerechnet beim mutmaßlichen Komplizen im Fall Lübcke aber hat dieses System offenbar versagt.

Die dürftige Antwort des LfV hatte Konsequenzen, wie jüngst Recherchen von SZ, NDR und WDR zeigten: Die Richterin am Kasseler Verwaltungsgericht konnte Markus H. die Waffenerlaubnis nicht verweigern. Auf Nachfrage erklärt nun das LfV: Was immer man über Markus H. gewusst habe, es sei nicht "gerichtsverwertbar" gewesen. Es gab nichts, was "als Beweismittel offengelegt werden" konnte.

Was heißt das? Hatte das LfV Erkenntnisse, wollte aber seine Quellen schützen? In solchen Fällen wissen sich die Verfassungsschützer üblicherweise zu helfen. Sie geben Richtern dann sogenannte Behördenzeugnisse - kurze Statements zur Sache, ohne Angabe der Quelle. "Auch das LfV Hessen stellt Behördenzeugnisse aus", heißt es von dort. Nur im Fall von Markus H. nicht.

Justizministerin Lambrecht fordert Verschärfung des Waffenrechts

Oder war Markus H., der seit Jahren nicht mehr straffällig, sondern nur noch als Szenegänger auffällig war, gar nicht mehr in ihrem Fokus? Die Waffenbehörde und das Gericht hakten mehrmals nach beim LfV, seit 2012. So hätte es Zeit gegeben, nötige Erkundungen einzuholen. Das LfV sagt: "Die letztendliche Entscheidung über eine waffenrechtliche Zuverlässigkeit treffen allein die Waffenbehörden."

In Hessen fühlen sich jetzt manche an einen ähnlichen Fall vor ein paar Jahren erinnert. Ein anderer Kasseler Neonazi, Bernd Tödter, war 2014 auf die Idee gekommen, seine Kameradschaft "Sturm 18" ins Vereinsregister eintragen zu lassen, genau am 125. Geburtstag Adolf Hitlers. Der Mitarbeiter des Vereinsregisters beim Amtsgericht Kassel stutzte. Aus dem LfV aber hieß es damals nur: Man habe nichts "Gerichtsverwertbares" gegen Tödter und Co. in der Hand. Erst im Oktober 2015 konnte Hessens Innenminister diese LfV-Panne wieder ausbügeln, indem er "Sturm 18 e.V." verbot.

Die neuerliche Kritik am Verfassungsschutz hat nun die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) dazu veranlasst, eine Verschärfung des Waffenrechts zu fordern. Dem Spiegel sagte Lambrecht, die Mitgliedschaft in einer extremistischen Gruppierung oder Partei solle automatisch ausreichen, um eine Waffenerlaubnis zu verweigern. Einen ähnlichen Vorschlag hatte auch Hessens Innenminister 2018 in den Bundesrat eingebracht - bislang erfolglos.