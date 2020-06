Blumen und Kränze erinnern vor dem Eingang des Regierungspräsidiums Kassel an den erschossenen Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der CDU-Politiker war in der Nacht zum 2. Juni 2019 ermordet worden.

Am heutigen Dienstag jährt sich der Mordanschlag an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. In einer Online-Andacht und mit einer Plakataktion wird seiner gedacht.

Walter Lübcke stand für demokratische Werte, eine humane Flüchtlingspolitik, positionierte sich offen gegen den örtlichen Pegida-Ableger. Nach einer Bürgerversammlung 2015 verbreitete sich ein Video im Netz. Darin widersprach Lübcke deutlich Pöblern im Publikum. Es folgte Hass, es folgten Morddrohungen. Knapp vier Jahre später, in der Nacht zum 2. Juni 2019, ist der Kasseler Regierungspräsident tot. Der damals 65-Jährige wird auf der Terrasse seines Wohnhauses durch einen Kopfschuss ermordet, mutmaßlich von einem Rechtsextremisten.

Nun jährt sich der Mord an dem CDU-Politiker, und eine Stadt versucht, in Tagen großer physischer Distanz eine Nähe herzustellen, um das am Leben zu halten, wofür Lübcke eintrat. Wegen der Corona-Pandemie wurden alle Veranstaltungen in Kassel abgesagt, verschoben oder in den digitalen Raum und in kleine Gesten verlegt. So begann für viele Weggefährten Lübckes der Jahrestag allein vor dem Bildschirm. Händeschütteln und Umarmungen mussten ausfallen. "Es bleibt ein sehr stiller Tag", sagte Lübckes Nachfolger, der heutige Regierungspräsident Hermann-Josef Klüber, nach der Online-Andacht, einer Aufzeichnung aus der Kasseler Martinskirche. Nach Lübckes Tod sei man im Regierungspräsidium näher zusammengerückt und in der Region achtsamer geworden. "Die größte Gefahr geht derzeit vom Rechtsradikalismus aus", sagt Klüber, "da muss man mit aller Kraft dagegen vorgehen und Haltung zeigen."

Das graue, hohe Regierungspräsidium an der Fulda, wo Lübcke arbeitete, wirkt am Jahrestag verwaist, wegen des Coronavirus ist es für Publikumsverkehr gesperrt. Auf den Treppen liegen Blumen, an der Gebäudefront ist ein großes Banner angebracht, "Demokratische Werte sind unsterblich" steht drauf. Der Satz ist auch anderswo in der Stadt zu finden, die Menschen wurden aufgerufen, eine Kopie des Plakats ans Fenster zu hängen oder in den sozialen Netzwerken zu teilen. Haltung zeigen, heißt es immer wieder. Auch bei einer Online-Diskussionsrunde über rassistisch motivierte Gewalt, die eigentlich als große Podiumsdiskussion geplant war. "Man muss Haltung zeigen, indem man sich bedingungslos solidarisch erklärt mit Menschen, die Opfer von Hetze und Gewalt sind", sagt Daniel Hornuff, Professor an der Kunsthochschule Kassel, der die Keynote hielt, der SZ.

Walter Lübcke war für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig und wurde wegen seines Engagements bedroht. Seit dem Mord an Lübcke werden in Deutschland solche Bedrohungen ernster genommen. Aufgehört haben sie nicht. Das zeigt die Coronakrise, in der viele Politiker Zielscheibe von Hass werden.

Prozess gegen den Hauptverdächtigen beginnt in zwei Wochen

Das Jahr nach dem Lübcke-Mord ist auch das Jahr von Hanau und Halle. Und ein Jahr, in dem rechte Straftaten in Hessen stark zugenommen haben. Dem hessischen Innenministerium zufolge lässt sich der Anstieg auch auf vermehrte Kontrollen zurückführen. Die im Juli 2019 gegründete Ermittlungsgruppe "Besondere Aufbauorganisation" habe viele Straftaten in der rechten Szene aufgedeckt. Zudem gibt es seit Januar eine Meldestelle für Hass im Internet. Im Fall Lübcke ist noch vieles unklar, und es zeichnen sich Ungereimtheiten bei Hessens Verfassungsschutz ab. Der Prozess gegen den Hauptverdächtigen Stephan E. am Oberlandesgericht Frankfurt soll in zwei Wochen beginnen. Bestätigt sich der Verdacht, wäre der Fall Lübcke der erste von einem Rechtsextremen verübte Mord an einem Politiker in Deutschland nach 1945.