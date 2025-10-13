Zum Hauptinhalt springen

LudwigshafenEs war Oberbürgermeister-Wahl, und kaum einer ging hin. Einen neuen OB gibt’s trotzdem

Lesezeit: 2 Min.

Klaus Blettner (CDU) ist noch nicht lange in der Politik, aber nun der nächste Oberbürgermeister von Ludwigshafen.
Klaus Blettner (CDU) ist noch nicht lange in der Politik, aber nun der nächste Oberbürgermeister von Ludwigshafen. (Foto: Uwe Anspach/picture alliance/dpa)

Klaus Blettner von der CDU gewinnt den Stichentscheid klar. Wobei, was heißt schon klar, wenn gerade einmal 24 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben haben.

Von Kathrin Wiesel-Lancé

58,5 Prozent. Das ist eigentlich ein Wahlergebnis, das sich sehen lassen kann. Mit komfortablem Vorsprung hat der CDU-Kandidat Klaus Blettner die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen gewonnen. Und doch bleibt da dieser Beigeschmack. Nur 24,1 Prozent der Wahlberechtigten gaben am Sonntag tatsächlich ihre Stimme ab, nicht mal jede und jeder Vierte. Bei einer Wahl, die schon  vorher bundesweit Schlagzeilen produziert hatte.

