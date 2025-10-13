Klaus Blettner von der CDU gewinnt den Stichentscheid klar. Wobei, was heißt schon klar, wenn gerade einmal 24 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben haben.

58,5 Prozent. Das ist eigentlich ein Wahlergebnis, das sich sehen lassen kann. Mit komfortablem Vorsprung hat der CDU-Kandidat Klaus Blettner die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen gewonnen. Und doch bleibt da dieser Beigeschmack. Nur 24,1 Prozent der Wahlberechtigten gaben am Sonntag tatsächlich ihre Stimme ab, nicht mal jede und jeder Vierte. Bei einer Wahl, die schon vorher bundesweit Schlagzeilen produziert hatte.