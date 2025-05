Von Kathrin Müller-Lancé, Ludwigshafen

Eigentlich hat es Jutta Steinruck eilig, weil gleich der Sportausschuss tagt. Trotzdem bleibt sie auf dem Weg durch die Ludwigshafener Innenstadt immer mal wieder kurz stehen. Um ein älteres Ehepaar zu grüßen, das die Oberbürgermeisterin erkannt hat. Weil ein Lieferwagen durch die Fußgängerzone fährt, obwohl er das eigentlich nicht darf. Weil sie noch auf die Pflastersteine hinweisen will, die sie zu dreckig findet. Wenn sie Geld hätte, würde sie den Boden am liebsten neu machen, sagt Steinruck, in einer anderen Farbe als diesem Graubraun, mit mehr Platz für Bäume. In Rankings zur „hässlichsten Stadt Deutschlands“ taucht Ludwigshafen verlässlich auf.