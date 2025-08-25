In Ludwigshafen bekommt der Wahlausschuss Hassmails, weil ein Kandidat der teils rechtsextremen Partei nicht antreten darf. Direkt gewählte Kommunalbeamte müssen verfassungstreu sein – doch diese Frage ist schwer zu prüfen.

Von Wolfgang Janisch und Kathrin Wiesel-Lancé, Karlsruhe/Frankfurt

Heute Morgen sei schon wieder eine Mail gekommen, sagt Jutta Steinruck am Telefon. Man habe ihr gewünscht, dass sie nicht mehr lange lebe. Hassnachrichten wie diese bekomme sie gerade mehrfach am Tag, sagt die parteilose Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, die auch dem Wahlausschuss der Stadt vorsitzt. Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass sie wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt.