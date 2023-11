Luxemburg:Die neue Rolle des Luc Frieden

Von Josef Kelnberger

Luxemburg ist ein kleines Land, aber in der Europäischen Union reicht seine Größe weit über die 2500 Quadratkilometer und 660 000 Einwohner hinaus. Das liegt auch an Männern wie Premierminister Xavier Bettel und Außenminister Jean Asselborn - europabegeisterte, liberale, menschenfreundliche Politiker, die von vielen deutschen Medien geliebt werden, weil sie das gute Europa verkörpern. Wenn in Brüssel über Migrationspolitik diskutiert wird, lautet ein beliebter Witz unter Diplomaten: Deutschland und Luxemburg hätten den Rest der EU mal wieder "isoliert". Es sind in Brüssel häufig die beiden einzigen Regierungen, die bei europäischen Asylrechtsverschärfungen Widerstand leisten.