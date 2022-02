Als Nord Stream 1 2011 in Betrieb ging, öffneten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands damaliger Präsident Dmitri Medwedew gemeinsam das Ventil.

Von Peter Burghardt, Lubmin

"Man hat so eine diffuse Angst vor dem Krieg", sagt Axel Vogt, es ist der Abend davor. Der Bürgermeister von Lubmin sitzt in einem ansonsten leeren Hotelrestaurant an der Seebrücke, Blick auf die Ostsee und den Strand. Die Sonne wirft lange Schatten, sanft plätschert draußen das Meer. Einige Stunden später wird Russland die Ukraine angreifen.