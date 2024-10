Die Erzdiözese Los Angeles hat sich bereit erklärt, mehrere Hundert Millionen US-Dollar an die Opfer von jahrzehntelangem sexuellem Missbrauch durch Geistliche zu zahlen. Sie einigte sich mit 1.353 Klägern, die der Katholischen Kirche Kindesmissbrauch vorwerfen, auf einen Vergleich von insgesamt 880 Millionen US-Dollar (rund 811 Millionen Euro), wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Anwälte beider Seiten von Mittwochabend (Ortszeit) hervorgeht. US-Medienberichten zufolge soll es die größte außergerichtliche Einigung dieser Art mit der Katholischen Kirche sein. Mit mehr als vier Millionen Katholiken ist Los Angeles das größte Erzbistum in den USA. Der Bundesstaat Kalifornien hatte 2019 die Verjährungsfrist für Kindesmissbrauch aufgehoben. Daraufhin wurde das Erzbistum Los Angeles in 1.900 Vorwürfen, in denen es um sexuellen Missbrauch von Minderjährigen geht, erwähnt, wie aus einer Mitteilung des Bistums hervorgeht. Manche der Vorwürfe gegen Priester und Angestellte des Erzbistums gehen bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück.