Am Donnerstag wählen die Briten ihre Lokalpolitiker - auch den Bürgermeister der Hauptstadt. Ein Treffen mit Amtsinhaber Sadiq Khan, der gegen eine äußerst aggressive Konkurrentin antritt.

Von Michael Neudecker, London

Sadiq Khan sitzt in einem kahlen Besprechungsraum, als er zu sprechen beginnt, ertönt klassische Musik. Der Ort, an dem der Bürgermeister von London die SZ zum Gespräch empfängt, ist ungewöhnlich, Khan sitzt nicht in der City Hall, dem beeindruckenden gläsernen Bau im Osten Londons, sondern: im Untergeschoss der St. John's Church, einer schönen anglikanischen Kirche nahe dem Bahnhof Waterloo. Oben beginnt das Orchester zu proben, als Kahn unten spricht, die sanfte Klassik allerdings kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier unten um harte Politik geht.