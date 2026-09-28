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TerrorismusLondon vermutet Irans Revolutionsgarden hinter Anschlagsversuch

Lesezeit: 3 Min.

Der Militärflughafen Fairford am Montag. Fünf Personen wurden hier als mutmaßliche Terroristen festgenommen.
Der Militärflughafen Fairford am Montag. Fünf Personen wurden hier als mutmaßliche Terroristen festgenommen.
Alastair Grant/AP/dpa

Knapp haben britische Sicherheitskräfte wohl einen Anschlag auf eine Luftwaffenbasis verhindert, von der aus die USA Angriffe auf Iran starten. Verteidigungsminister Streeting macht „staatlich-gestützte Akteure“ verantwortlich.

Von Reymer Klüver, München

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Die Behörden in Großbritannien gehen dem dringenden Verdacht nach, dass die iranischen Revolutionsgarden hinter einem offenbar in letzter Minute vereitelten Terroranschlag auf den britischen Militärflugplatz Fairfond stecken könnten.

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