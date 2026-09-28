Die Behörden in Großbritannien gehen dem dringenden Verdacht nach, dass die iranischen Revolutionsgarden hinter einem offenbar in letzter Minute vereitelten Terroranschlag auf den britischen Militärflugplatz Fairfond stecken könnten.
TerrorismusLondon vermutet Irans Revolutionsgarden hinter Anschlagsversuch
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Knapp haben britische Sicherheitskräfte wohl einen Anschlag auf eine Luftwaffenbasis verhindert, von der aus die USA Angriffe auf Iran starten. Verteidigungsminister Streeting macht „staatlich-gestützte Akteure“ verantwortlich.
Von Reymer Klüver, München
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