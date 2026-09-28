Die Behörden in Großbritannien gehen dem dringenden Verdacht nach, dass die iranische Revolutionsgarde hinter einem offenbar in letzter Minute vereitelten Terroranschlag auf den britischen Militärflugplatz Fairford stecken könnte.
TerrorismusLondon vermutet Irans Revolutionsgarde hinter Anschlagsversuch
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Britische Sicherheitskräfte verhindern wohl knapp einen Anschlag auf eine US-Luftwaffenbasis. Verteidigungsminister Streeting macht „staatlich gestützte Akteure“ verantwortlich – allerdings sind die Festgenommenen allesamt Briten.
Von Reymer Klüver, München
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