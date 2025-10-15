Am Ufer der Themse, in Sichtweite zum Big Ben, treffen sich in dieser Woche die Mitglieder der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), um den Einstieg in die klimaneutrale Schifffahrt zu besiegeln. Die IMO ist eine Agentur der Vereinten Nationen (UN), ihr gehören 176 Länder an. Jahrelange Verhandlungen gingen dieser viertägigen Sondersitzung des Umweltausschusses im Londoner IMO-Hauptquartier voraus, ein sogenanntes Net-Zero-Framework (Netto-Null-Rahmenwerk) liegt auf dem Tisch, bis 2050 soll die Schifffahrt demnach Stück für Stück ihre Treibhausgas-Emissionen verringern. Am Donnerstag oder Freitag soll der fertig verhandelte Plan rechtsverbindlich beschlossen werden. „Gelingt das, wäre es ein historischer Durchbruch für Multilateralismus und Klimaschutz zugleich“, sagt Lukas Leppert, Referent für Verkehr und Klima beim Naturschutzbund (Nabu). Das Handheben der Delegierten sollte in diesem letzten Akt der Verhandlungen eigentlich Formsache sein. Wenn nur die neue US-Regierung nicht wäre.
Vereinte NationenKlimaneutrale Schifffahrt? Nicht mit den USA
Die Vereinten Nationen wollen die CO₂-Emissionen im internationalen Schiffsverkehr schrittweise auf null senken. Das soll jetzt beschlossen werden. Doch die US-Regierung droht alle, die dafür stimmen, zu bestrafen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Thomas Hummel, München
