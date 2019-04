11. April 2019, 14:37 Uhr London May erklärt dem Unterhaus die Brexit-Verlängerung

Nach dem Sondergipfel in Brüssel tritt May in London vor die Abgeordneten. Bis zum 31. Oktober haben die Briten Zeit, um sich auf ein Vorgehen beim Austritt aus der EU zu einigen.

Großbritannien und die Europäische Union haben sich auf einen Brexit-Aufschub bis zum 31. Oktober geeinigt. "Dies bedeutet weitere sechs Monate für das Vereinigte Königreich, um die bestmögliche Lösung zu finden", schrieb EU-Ratspräsident Donald Tusk in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter. Es handele sich um eine "flexible Verlängerung", die London im Falle einer Mehrheit für den bereits vereinbarten Brexitpakt mit der EU einen früheren Austritt ermögliche. May hatte nach dem Gipfel erklärt, die EU "so bald wie möglich" verlassen zu wollen.

Bislang war als Stichtag für den EU-Austrittdatum Großbritanniens der 12. April vorgesehen, ursprünglich war es der 29. März. Ein zwischen der britischen Regierung und der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen ist insgesamt drei Mal im Unterhaus gescheitert.