In Großbritannien ist der islamistische Prediger Anjem Choudary als Anführer einer Terrororganisation zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gerich tin London verhängte am Dienstag zudem eine Mindesthaftdauer von 28 Jahren. Der 57-Jährige war schuldig gesprochen worden, die Al-Muhajiroun-Gruppe angeführt zu haben, die bereits vor mehr als einem Jahrzehnt als terroristische Organisation verboten wurde. Choudary war früher der bekannteste islamistische Prediger in Großbritannien. Er hatte die Attentäter der Anschläge vom 11. September 2001 gelobt und erklärt, er wolle den Buckingham-Palast in eine Moschee umwandeln. Er war 2016 wegen Unterstützungsaufrufen für die Extremisten-Miliz Islamischer Staat inhaftiert worden. 2018 wurde er vorzeitig aus der Haft freigelassen.