Die Abgeordnete Mordaunt rückt ganz nah an den König, der wiederum will ersichtlich nichts falsch machen - und wer mit diesem pompösen Schauspiel nichts anfangen kann, wird verhaftet, bevor er demonstrieren kann. Eindrücke vom Krönungstag.

Von Alexander Mühlauer und Michael Neudecker, London

In Stratford im Londoner Nordosten hat jemand eine kleine Nachricht auf das U-Bahn-Schild geschrieben, mit schwarzem Filzstift, direkt unter das Logo der U-Bahn. Das Logo ist für diesen Samstag, an dem in der Westminster Abbey Charles III. gekrönt wurde, eigens verändert worden, es trug eine goldene Krone. Die Nachricht lautete: "Not my king!", in Großbuchstaben.