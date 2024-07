Ein islamistischer Prediger ist in Großbritannien wegen Terrorvorwürfen schuldig gesprochen worden. Ihm wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung geleitet zu haben. Ein Gericht in London habe ihn für schuldig befunden, bei der Leitung der verbotenen Gruppe Al-Muhajiroun (ALM) eine führende Rolle übernommen zu haben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Personen hätten die wegen des radikalisierenden Einflusses von Anjem Choudary Terrorangriffe begangen“, zitierte PA einen Vertreter der Metropolitan Police. Das Strafmaß soll nächste Woche festgelegt werden. Choudary war bereits 2016 wegen Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu einer Haftstrafe verurteilt worden.