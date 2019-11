London ist erneut Ziel eines terroristischen Angriffs geworden. Als solchen zumindest behandelt die Metropolitan Police den tödlichen Vorfall, der sich am Freitagmittag gegen 14 Uhr Ortszeit an der London Bridge zutrug - genau dort, wo im Juni 2017 schon einmal drei Attentäter mit Messern auf Kneipenbesucher und Passanten losgegangen waren.

Zwei Passanten sind am Freitag getötet worden, wie die Polizei bestätigte, drei weitere wurden am Abend in Krankenhäusern behandelt. Auch der mutmaßliche Attentäter ist tot. Es soll sich um einen verurteilten 28-jährigen Terroristen handeln, der vor einem Jahr vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Das sagte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Neil Basu, am frühen Samstagmorgen. Usman K. sei im Jahr 2012 wegen Terror-Straftaten verurteilt und im Dezember 2018 vorzeitig zur Bewährung entlassen worden.

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge soll er Verbindungen zu islamistischen Terrorgruppen gehabt haben. Nach Angaben der "Times" war der Attentäter aus der Haft entlassen worden, nachdem er zugestimmt hatte, eine elektronische Fußfessel zu seiner Überwachung zu tragen. Der britische Premier Boris Johnson sagte der BBC, er sei immer dagegen gewesen, dass Schwer- und Gewaltverbrecher vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen würden, insbesondere wenn es sich um Terroristen handele.

Der Mann hatte mit einem Messer am Freitagnachmittag auf der London Bridge mitten in der britischen Hauptstadt zwei Passanten getötet und drei weitere verletzt. Die Polizei erschoss ihn, nachdem ihn offenbar Passanten niedergerungen und gestoppt hatten. Ein Bürger hatte dem mutmaßlichen Attentäter offenbar das Messer abgenommen, ein anderer hat ihn am Boden festgehalten, bis Polizisten hinzukamen und ihn mit mehreren Schüssen töteten. Er habe eine Bombenattrappe am Körper getragen, sagte Basu.

Der Täter handelte offenbar alleine

Basu sagte, ein weiterer Täter werde nach dem Angriff derzeit nicht gesucht. Dennoch arbeite man schnell, um sicherzustellen, dass keine weiteren Menschen in den Angriff verwickelt gewesen seien und keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit bestehe. Usman K. habe in der Gegend von Staffordshire gelebt.

Die Metropolitan Police sperrte die Gegend weiträumig ab; U-Bahnen hielten nicht mehr an den Stationen Monument und London Bridge. Beamte untersuchten auch einen weißen Lastwagen, der zum Zeitpunkt des Angriffs auf der Brücke quer stand. Ob der Lastwagen etwas mit dem Vorfall zu tun hatte, war zunächst ebenfalls unbekannt.

Premierminister Johnson, der sich in seinem Wahlkreis aufgehalten hatte, fuhr in die Downing Street zurück und teilte mit, er lasse sich regelmäßig über die Vorgänge Bericht erstatten. Londons Bürgermeister Sadiq Khan trat am späten Nachmittag vor die Presse und sprach den Opfern sowie ihren Angehörigen sein Mitleid aus. Er lobte die Polizeikräfte, die extrem schnell zur Stelle gewesen seien - und pries den Heldenmut derer, die offenbar ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit eingegriffen hätten. "Sie sind die Besten von uns", sagte Khan mehrmals. Er rief die Bevölkerung auch dazu auf, wachsam zu bleiben und lieber mehr als weniger Auffälliges zu melden. Gleichwohl geht Scotland Yard davon aus, dass die Attacke von einem Einzelnen ausgeführt wurde.

Rund um die London Bridge herrschte am Freitagabend Verkehrschaos. An einem Tag, an dem Geschäfte traditionell hohe Rabatte gewähren, war die Innenstadt voll von Menschen gewesen. Außerdem ist die Gegend um den Borough Market, an dem auch das Attentat vor zweieinhalb Jahren stattgefunden hat, ein beliebtes Ausgehviertel mit einem gut besuchten Food Market und vielen Kneipen. Angestellte gehen dort traditionell vor dem Wochenende auf einen Drink. Ob der mutmaßliche Attentäter sich den Ort ausgesucht hatte, weil er schon einmal Ziel eines Angriffs war, ist nicht bekannt. Damals sind drei Islamisten auf der Brücke mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren und töteten danach acht Menschen, 48 weitere wurden verletzt. Auch in diesem Fall wurden sie von Polizeibeamten erschossen und trugen falsche Sprengstoffwesten.

Zahlreiche britische Politiker äußerten am Freitag ihre Betroffenheit über die Bluttat; Labour-Chef Jeremy Corbyn bedankte sich, ebenso wie die Chefin der Liberaldemokraten Jo Swinson, explizit bei der Polizei. Auch aus den USA kam Nachricht. US-Präsident Donald Trump, der in wenigen Tagen zum Nato-Gipfel in Großbritannien aufbricht, ließ mitteilen, er werde regelmäßig über den mutmaßlichen Anschlag informiert. Die USA stünden immer solidarisch an der Seite ihrer Verbündeten