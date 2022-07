Von Michael Neudecker, London

Politiker, die versuchen, lustig zu sein, kommen nicht immer so gut an, wie sie gerne würden. William Wragg und vier seiner Kollegen vom 1922-Komitee der Konservativen dachten, es sei eine gute Idee, sich am heißesten Tag der britischen Geschichte in ihren Anzügen und Krawatten im Komitee-Raum im Unterhaus zu einem Gruppenfoto aufzustellen, umgeben von neun Ventilatoren. Wragg postete das Bild auf Twitter und schrieb dazu: "The heat is on", mit einem rotgesichtigen, schwitzenden Emoji.