14. August 2018, 13:58 Uhr London Auto rast in Menschenmenge

Ein Mann rast mit einem Wagen in die Absperrung vor dem Parlament und verletzt mehrere Menschen. Es ist unklar, ob es sich um einen Anschlag handelt.

In London ist es am Dienstag zu einem schweren Zwischenfall gekommen: Ein Mann raste am Morgen mit einem Wagen in die Absperrung vor dem Parlament und verletzte mehrere Menschen. Die Polizei konnte zunächst nicht sagen, ob es sich um einen Anschlag handelt. "Wir versuchen noch, die (Puzzle-) Teile zusammenzusetzen", sagte eine Sprecherin.

Die für Terrorabwehr zuständige Abteilung der Polizei nahm Ermittlungen auf. Per Tweet teilte die Londoner Polizei mit: "Der männliche Fahrer des Wagens wurde von Polizeibeamten festgenommen." Eine Reihe von Fußgängern sei verletzt worden. Nach einem ersten Überblick befinde sich niemand in Lebensgefahr.

Das Vorfeld des britischen Parlaments war bereits früher Schauplatz islamistisch motivierter Anschläge. Die U-Bahn-Station Westminster in unmittelbarer Nähe des Parlaments wurde geschlossen. In sozialen Medien war zu sehen, wie schwer bewaffnete Sicherheitskräfte beim Parlament eintrafen. Das Gelände um das Parlamentsgebäude wurde abgesperrt. Niemand wurde in das Gebäude vorgelassen.

Im März 2017 tötete ein 52 Jahre alter Attentäter vier Menschen vor dem Parlament, bevor er einen unbewaffneten Polizisten im Bereich des Abgeordnetenhauses erstach. Er wurde danach von Sicherheitskräften erschossen. Es war der erste von fünf Anschlägen im vergangenen Jahr, die nach Polizeiangaben terroristisch motiviert waren. Für Großbritannien gilt derzeit die zweithöchste Warnstufe weil ein Anschlag als wahrscheinlich eingeschätzt wird. Vergangene Woche gestand ein muslimischer Konvertit den Plan, mehr als hundert Menschen töten zu wollen. Der Mann gab an, vorgehabt zu haben, einen Lastwagen in die Oxford Street - Londons bekanntester Einkaufsstraße - steuern zu wollen.