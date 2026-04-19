Nach einer Serie von Brandanschlägen auf jüdische Einrichtungen in London hat die britische Antiterrorpolizei die Ermittlungen übernommen. Der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis warnte am Sonntag vor einer Welle der Gewalt, nachdem in der Nacht eine weitere Synagoge im Norden der Hauptstadt zum Ziel geworden war. Zu den meisten der jüngsten Vorfälle bekannte sich die proiranische Gruppierung Harakat Ashab al-Jamin al-Islamija. Bei dem jüngsten ⁠Vorfall warfen Unbekannte einen Brandbeschleuniger in die Kenton-United-Synagoge im Stadtteil Harrow. Eine Polizeistreife entdeckte kurz nach Mitternacht ein dadurch beschädigtes Fenster. Das Feuer richtete zwar keinen größeren Schaden an, es war jedoch bereits der dritte Angriff auf jüdische Ziele in London in weniger als einer Woche. ‌Die Polizei verstärkte daraufhin ihre Präsenz. Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilte die Taten. Er sei entsetzt über die versuchten antisemitischen Brandanschläge, teilte er auf der Plattform X mit. „Das ist abscheulich und wird nicht toleriert. Angriffe auf unsere jüdische Gemeinde sind Angriffe auf Großbritannien.“