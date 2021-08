Von Henrike Roßbach, Bahn

Um den Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL zu entschärfen, hat die Deutsche Bahn eine Corona-Prämie für die Beschäftigten in Aussicht gestellt. Die Bahn gehe damit einen Schritt auf die GDL zu, "um weitere Streiks zu vermeiden und zügig zu greifbaren Lösungen zu kommen", teilte der Konzern am Sonntag mit. Personalvorstand Martin Seiler nannte die Prämie ein "starkes Signal der Einigungsbereitschaft". Man komme einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen, weshalb es für die GDL keinen Grund mehr gebe, "die Rückkehr an den Verhandlungstisch zu verweigern". Die GDL hielt dennoch an ihren Streikplänen fest. Im Güterverkehr legten die Lokführer bereits am frühen Samstagabend die Arbeit nieder, im Personenverkehr sollte der Streik am Montagmorgen um zwei Uhr beginnen und bis zwei Uhr am Mittwoch dauern. Die GDL fordert 3,2 Prozent mehr Geld und 600 Euro Corona-Prämie, vor allem aber mehr Einfluss auf die Tarifgestaltung in weiteren Teilen des Bahnkonzerns. Die Bahn dagegen will den Einfluss der GDL auf die Sparten beschränken, in denen die Spartengewerkschaft die Mehrheit der Beschäftigten organisiert.