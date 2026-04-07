Junge Lokalpolitik„Der kommunale Aufbruch klappt total, weil alle mit anpacken“

Eigentlich war Luca Piwodda der geborene SPD-Genosse: „Ich komme aus einer SPD-Familie durch und durch“, erzählt der 26-Jährige. Sein Opa war ehrenamtlicher SPD-Bürgermeister, sein Vater Büroleiter des sozialdemokratischen Landrats. Dass Luca als Jugendlicher mit zu Parteiveranstaltungen geht, war selbstverständlich. Zwei Jahre war er dann in der SPD, traf in seinem kleinen Kreisverband aber keine jungen Genossen und fand keine Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. „Ich waberte orientierungslos herum“, sagt Piwodda.