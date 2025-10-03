In München geboren, in der Welt zu Hause: Medienmarken wie die SZ gibt es wenige – publizistische Produkte, die beides gleichermaßen pflegen, das Lokale wie das Globale.

Ihre Herkunft trägt die Süddeutsche Zeitung bereits im Namen. Das verpflichtet: In Bayern, in München und in den Landkreisen um die Landeshauptstadt ganz genau hinzuschauen, das ist der Anspruch der Redaktion – und das erwarten viele Leserinnen und Leser. Die SZ ist in der Welt zu Hause, je näher man München kommt, umso größer aber wird ihre Anhängerschaft.

In den acht Jahrzehnten der SZ-Geschichte hat sich dabei einiges geändert. Lokaler Journalismus: Das bedeutete vor Jahrzehnten, vor allem Einblicke zu geben – in die politischen Vorgänge, in Pläne, die reiften, in Debatten, die geführt wurden. Die SZ hob sich seinerzeit ab durch die Breite und Tiefe ihrer Berichterstattung, durch ihre Sprachliebe, die besondere Sorgfalt bei der Themenplanung; durch ihre Weltläufigkeit auch im Kleinen.

Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen grundlegend geändert. Das Internet und die sozialen Medien ermöglichen es Politikern, Organisationen, Sportlern und Künstlern, ihre Botschaften direkt zu transportieren, was die meisten auch nutzen. Die reine Information hat damit an Wert verloren. Die Einordnung aber, der Hintergrund, das Offenlegen von Missständen – all das gewinnt an Bedeutung.

Wie gefragt es ist, in jeder Altersgruppe, erleben wir jeden Tag: beim Blick auf die Zahlen, wie das ankommt, was in der Redaktion entsteht. Die Süddeutsche Zeitung ist schon lange mehr als eine Zeitung, auch im Lokalen: Wir pflegen Liveticker, Social-Media-Kanäle, die Podcast-Reihe „München persönlich“. Wie sich die Welt ändert, so ändert sich auch die SZ, um in ihr eine verlässliche Heimat zu bieten.