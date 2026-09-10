Die britische Regierung erlaubt Kommunen, eine Abgabe für Übernachtungen zu erheben. Geplant ist keine feste Gebühr pro Nacht, stattdessen soll die Abgabe einen lokal festgelegten Prozentsatz des Preises betragen, der für die Übernachtung in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen berechnet wird. Das wurde laut BBC am Donnerstag nach einem Treffen von Regierungsmitgliedern mit Bürgermeistern in London mitgeteilt. Ab wann die Abgaben erhoben werden könnten, ist noch nicht bekannt. Für das geplante Gesetz hatte sich ein Bündnis englischer Städte eingesetzt, unter anderem London (Foto: AP). Für Schottland gibt es eine gesetzliche Grundlage für eine solche Abgabe schon länger. Davon hat Edinburgh kürzlich als erste Stadt Gebrauch gemacht. Seit 24. Juli müssen Besucher dort für Übernachtungen fünf Prozent mehr bezahlen. Die häufig als Touristensteuer bezeichnete Abgabe wird dabei nur für die ersten fünf Übernachtungen erhoben.