Mitarbeiter der Bahn, die in München einem Aufruf zum Warnstreik der EVG und Verdi gefolgt sind.

Von Benedikt Peters

Es ist eine gute, sogar eine sehr gute Nachricht. Nachdem in den vergangenen drei Jahren die Preise teils rasend in die Höhe geschnellt waren, entspannt sich die Lage wieder. Die Inflationsrate ist jetzt da, wo Ökonomen sie haben wollen: bei etwa zwei Prozent, der normalen, nur leichten Verteuerung. Damit scheint ein Zyklus an sein Ende zu kommen, der vielen Menschen große, zum Teil existenzielle Sorgen bereitet hat.