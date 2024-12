Der Lobbyverein habe „ein nicht bestehendes Näheverhältnis zum Adressaten der Interessenvermittlung behauptet“, teilt die Bundestagsverwaltung in ihrer Begründung mit. Die Konsequenz: Vertreter von „Mobil in Deutschland“ sollen für die Dauer von zwei Jahren keine Tagesausweise mehr für den Deutschen Bundestag erhalten. Sie könnten sich im Parlamentsgebäude also nicht mehr frei bewegen und dürften dieses nur noch als Gäste von Abgeordneten betreten.

Der Lobbyverein lobbyiert wieder

Darüber hinaus sollen sie nun zwei Jahre lang nicht mehr an öffentlichen Anhörungen von Bundestagsausschüssen teilnehmen dürfen. Auch soll es ihnen in diesem Zeitraum untersagt sein, sich an Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen. Derartige Sanktionen treffen Lobbyvereine an empfindlichen Stellen, weil sie es deren Vertretern erschweren, ihre Interessen im politischen Berlin zu vertreten.

Der Verwaltung des Deutschen Bundestags zufolge ist es das erste Mal überhaupt, dass sie derartige Sanktionen aufgrund eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex für Lobbyisten verhängt.

Auslöser der Affäre war ein Bericht des ZDF-Magazins Frontal, wonach der Lobbyverein in einer Präsentation mit der „Möglichkeit, sich bei einem exklusiven VIP-Meeting mit Minister oder Staatssekretär vorzustellen und auszutauschen“ geworben hatte. Der Preis für derartige Leistungen: 9900 Euro pro Jahr. Auch die SZ berichtete darüber. Das Verkehrsministerium wies damals „jegliche Vorwürfe einer unrechtmäßigen Einflussnahme“ zurück. Staatssekretär Oliver Luksic, der ungeachtet von Bedenken aus dem eigenen Haus die Schirmherrschaft für die Kampagne „HVO 100 goes Germany“ des Lobbyvereins übernahm, ließ umgehend seine Tätigkeit ruhen.

Nach einer knapp dreimonatigen Sommerpause wirbt „Mobil in Deutschland“ mittlerweile übrigens wieder auf Instagram für seine Leistungen – und für jenen synthetischen Kraftstoff HVO100, mit dem Verbrennungsmotoren so viel umweltfreundlicher laufen sollen.