Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Unklare Finanzströme bei Betreiber von LNG-Terminal - Prüfung gefordert. Die Stadt Binz auf Rügen erhebt gegen die Deutsche ReGas den Vorwurf einer zweifelhaften Finanzierung. Angeblich soll die Herkunft des Investitionskapitals von 100 Millionen Euro völlig unklar sein - möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit Geldquellen auf den Cayman Islands. Jetzt hat Binz die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen des Zolls um eine umfassende Prüfung gebeten. Sie ist für Geldwäsche zuständig. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD will Einführung eines sozialen Pflichtdienstes auf Weg bringen. Ein ganzes Jahr müsse es nicht sein, drei Monate aber schon: SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese möchte eine neue Debatte anstoßen - auch darüber, wer für solche Dienste infrage kommt. Der Pflichtdienst soll mindestens drei Monate dauern, sagt Wiese. Zum Artikel

Ausschreitungen in Tel Aviv nach Netanjahus Rede zu Justizreform. In wenigen Tagen soll das umstrittene Gesetz in Israel verabschiedet werden. Der Ministerpräsident verteidigt es: Die Reform werde die Demokratie stärken. Darauf kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei, Wasserwerfer kommen zum Einsatz. Mehr als ein Dutzend Menschen wird festgenommen. Zum Artikel

EU-Klimakommissar Timmermans will in den Niederlanden kandidieren. Der Architekt der europäischen Klimapolitik und Vizechef der EU-Kommission will in seiner Heimat Ministerpräsident werden. Doch gerade in konservativen und rechten Kreisen gilt Timmermans als Hassfigur. Zum Artikel

Tories können Boris Johnsons Wahlkreis knapp halten. Weil der ehemalige Premier von seinem Mandat zurückgetreten war, musste neu gewählt werden. Dafür verlieren die Konservativen in zwei anderen Wahlkreisen recht deutlich gegen die jeweiligen Labour-Kandidaten. Die freuen sich über "historische Erfolge" und den jüngsten Abgeordneten im Unterhaus. Zum Artikel

Verpackungscheck: Discounter sind die schlimmsten Müllsünder. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert Aldi, Lidl und Netto scharf, weil die Discounter wenig Mehrwegverpackungen anbieten und unnötig Plastik verwenden. Die Händler wiederum finden die Studie einseitig: Früchte, Fleisch und Fisch würden durch Verpackungen qualitativ haltbarer, so würden weniger Lebensmittel verschwendet. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

USA: Ukraine setzt Streumunition bereits "effektiv" ein. Der Einsatz der geächteten Waffen wirkt sich dem Weißen Haus zufolge bereits auf die russischen Stellungen und Offensivmanöver aus. Experten der Atomenergiebehörde verlangen weiterhin, das Dach des AKW Saporischschja begutachten zu können. Zum Liveblog

Lage im Schwarzen Meer spitzt sich zu. Nach Russland droht auch Kiew, möglicherweise gegen Frachtschiffe vorzugehen. Außenministerin Baerbock will die Suche nach anderen Transportwegen für ukrainisches Getreide forcieren. Korridore über Osteuropa und den Balkan funktionieren bisher nicht, weil sich Transitstaaten gegen die Getreideeinfuhr wehren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen