Umweltministerin Lemke zweifelt an Habecks Flüssiggas-Plänen

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Robert Habeck hat einiges investiert auf Rügen, vor allem Zeit. Zweimal besuchte der Bundeswirtschaftsminister die Insel in diesem Frühjahr, einmal zusammen mit dem Kanzler. Besonders freundlich war der Empfang nie. Denn Habeck will auch auf Rügen Flüssigerdgas anlanden, sogenanntes LNG. Genauer in Mukran, dem Hafen bei Sassnitz. Doch nun zeigt sich: Auf Widerstand trifft dieses Projekt nicht nur auf der Insel - sondern auch im Bundeskabinett.